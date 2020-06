Babberich overspoeld door jeukrups: ‘Nog erger dan vorig jaar’

Berege­nings­ver­bod funest voor Liemerse boeren: vrees voor terugkeren­de muizen­plaag

10 juni BABBERICH - Het beregeningsverbod dat vanaf vanmiddag van kracht is, heeft grote gevolgen voor de boeren in de Liemers. Met name aardappelboeren ontberen eigen bronnen om het gewas te kunnen beregenen. In Duivense Broek wordt gevreesd voor een nieuwe muizenplaag.