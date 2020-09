Babberich wil gevaarlijke bussluis weg: ‘Zeker twee keer per week raak, tot botbreuken aan toe’

VIDEOBABBERICH - Zeker twee keer per week is het volgens buren raak en met regelmaat breekt iemand z'n been of arm. Omwonenden van een bussluis in Babberich zijn de ongelukken met fietsers bij de sluis zat en willen actie.