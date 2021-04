Beroving in Zevenaar: man op straat bedreigd met vuurwapen

Het gesprek Van radiopi­raat naar radiobaas: ‘Met de radio haal je de hele wereld je slaapkamer binnen’

29 maart Als klein jongetje zat Herbert Visser dagelijks uren aan zijn radio gekluisterd op zijn kleine kamertje in Zevenaar. Veertig jaar later is hij de baas van twee landelijk bekende zenders, 100% NL en SLAM!. ,,Met de radio haal je de hele wereld je slaapkamer binnen. Dat is fascinerend!”