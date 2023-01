Berry Promens en FNV akkoord over 8,5 procent meer loon voor 400 werknemers: ‘Staken loont, blijkt weer’

Personeel Berry Promens legt het werk 24 uur neer: ‘Ze denken met 125 euro per maand extra weg te komen’

Het personeel van Berry Promens in Zevenaar legt vrijdag het werk voor 24 uur neer uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen. ,,We hebben een ultimatum gesteld en zelfs een twee uur durende prikactie uitgevoerd, maar daar is door het bedrijf niet op gereageerd. Daarom gaan we nu staken.”

26 januari