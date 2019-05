Bestaat er een ‘Máxima-effect’ in de Liemers? ‘We zijn al langer bezig met muziek op school’

Getuige: ‘Man sprong vanaf paal in de Rijn’

10 mei TOLKAMER - De politie is met twee boten op de Rijn aan het zoeken naar de drenkeling die donderdagavond laat op de Europakade in Tolkamer in het water is beland. Bij de zoekactie donderdag is niemand aangetroffen. ,,We zoeken vandaag verder’’, laat een politiewoordvoerder weten.