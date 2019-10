Bestelbus vol drugsmateriaal achtergelaten op oprit A12 in Zevenaar

Vijf verdachten van straatroof op 14-jarige in Zevenaar zijn ook minderja­rig

14:03 ZEVENAAR - Van de vijf verdachten van de straatroof zondag op een 14-jarige jongen in Zevenaar hebben er vier dezelfde leeftijd als het slachtoffer. De vijfde verdachte is een jaar ouder. Twee van de jongens hebben tot en met woensdag in voorarrest gezeten.