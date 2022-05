Bevrijdingsdag in Zevenaar duurt drie dagen en begint met beste tributeband: Queen Must Go On

ZEVENAAR - Bevrijdingsdag mag ook in Zevenaar weer zonder beperkende (corona)maatregelen gevierd worden. En dat is na de afgelastingen in 2020 en 2021 een ware bevrijding. Zevenaar viert drie dagen lang het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 met als eerste hoogtepunt een optreden van de winnaars van de Battle of Tributes bij SBS: Queen Must Go On.