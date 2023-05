Bewolkt weer in Zevenaar vandaag

Roltrap hapert op ‘spectacu­lai­re openings­dag’ van Seats and Sofas in Duiven

Wie zaterdagochtend speciaal naar Duiven is gekomen voor de als ‘spectaculair’ aangekondigde opening van Seats and Sofas, komt licht bedrogen uit. Veel meer dan enkele trossen roodwitblauwe ballonnen wijzen niet op de inwijding van dit nieuwe filiaal van de meubelgigant die zich afficheert als de Giant Take Away.