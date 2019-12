Bewoner woedend: ‘Wat bezielt iemand om drugsafval op mijn erf te dumpen’

LATHUM - De bewoner van het pand aan de Bandijk in Lathum is kwaad. Tientallen vaten met drugsafval werden maandagavond laat vanaf de dijk op zijn terrein gedumpt. ,,Wat bezielt iemand om dat te doen?”

Een aantal vaten belandde halverwege de oprit van het pand aan de Bandijk in het gras. Ook rolden wat blauwe tonnen over het terrein tegen de woning. Wat er precies in de vaten zat, wordt onderzocht. De politie waarschuwt voor gevaarlijke stoffen. De buurman werd ‘s nachts wakker van het kabaal aan de normaal zo rustige Bandijk. ,,Het was half drie ‘s nachts en ik dacht: wat hoor ik toch. Ik zag een hoop licht, brandweer en politie. Ze zijn tot half acht ‘s ochtends bezig geweest.”

Buurtwacht

Het dorp Lathum is niet groot. ,,Er zijn zes straten, een school en een kerk”, zegt Eddy Rikken. Hij bezorgt de post én is lid van de buurtwacht. Die bestaat sinds ongeveer twee jaar in Lathum. ,,Vooral vanwege een aantal woninginbraken”, zegt Rikken. ,,Elke avond lopen we met twee man door het dorp. Dat werkt preventief. Iedereen is extra alert op verdachte situaties. ”

Het dumpen van de vaten met drugsafval maandagavond laat aan de Bandijk is dinsdagochtend niet bij de buurtwacht bekend, volgens Rikken. ,,We pakken wel een stuk dijk mee, maar dit deel waarschijnlijk niet. Meestal lopen we tot een uur of tien.”

Dumpen

Net als andere dorpsbewoners weet Rikken dat er geregeld afval wordt gedumpt in de Koppenwaard. De uiterwaarden bij de rivier zijn via een doodlopende weg bereikbaar. Er ligt vaak huishoudelijk afval, weet een omwonende die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ook koelkasten bijvoorbeeld.”