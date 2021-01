Bewonersoverleg A15: ‘Uitspraak Raad van State voelt niet rechtmatig voor tegenstanders’

Jongen betreurt het dat betrokkenen nu weer een half jaar langer in onzekerheid zitten. ,,De manier waarop de inspraak is verlopen, deugt niet”, vindt Jongen.

,,Daar wordt aan voorbijgegaan. Wij pleiten voor het verbreden van de A12 in combinatie met het opwaarderen van de Pleyroute om de verkeersdruk in de regio te verminderen. Ook daar wordt aan voorbijgegaan. Bovendien ben ik heel benieuwd of de natuur écht wat opschiet met de nieuwe stikstofberekeningen waar de Raad van State nu om vraagt. Daar heb ik een hard hoofd in.”