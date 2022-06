Bewoonster raakt gewond door ‘onbekende man’ in haar huis in Zevenaar

Mogelijk heeft de vrouw een inbreker overlopen en kwam het tot een confrontatie, of was er sprake van een overval op haar woning. De dader is volgens een politiewoordvoerder ‘een nog onbekende man’.



,,We onderzoeken wie dit was en wat er precies gebeurd is’’, aldus de woordvoerder. De bewoonster is volgens haar lichtgewond geraakt en is behandeld aan haar verwondingen.