Bij het opstaan, bij het eten: steeds andere muziek in de zorg om hersenen in beweging te krijgen

Ondanks sneeuwval in de Alpen zorgen om droogte in Nederland

10:25 LOBITH - De massa's sneeuw die momenteel in Oostenrijk en Zwitserland vallen gaan hier over een paar maanden voor extra water in de rivieren zorgen, maar eigenlijk zijn er in Gelderland vooral zorgen over de droogte. Januari wordt waarschijnlijk een relatief droge maand, waardoor de watertekorten in met name de Achterhoek en de Liemers onvoldoende aangevuld worden.