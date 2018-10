Bijna twee keer zoveel boetes voor appen in de auto in de Liemers

Veel straten in Giesbeek worden opengebro­ken voor een nieuw riool

16 oktober GIESBEEK - Bijna alle hoofdriolen in het dorp Giesbeek worden vervangen. Er komt een nieuw rioleringsgemaal. En regenwater infiltreert straks langzaam in de grond in plaats van dat het het riool in stroomt. Een groot deel van Giesbeek gaat komend jaar op de schop. Dat gaan de inwoners en bezoekers van het dorp de komende tijd merken, want veel straten zullen opgebroken zijn.