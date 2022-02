Bijzondere jubilaris Stef Lemm (90) is het hoofd van een schutterijfamilie: ‘Trots dat ik dit gestalte heb gegeven’

achterhoek/liemers Voetbal­over­zicht: DZC’68 blij met punt in topper, AVW’66 met lege handen

DOETINCHEM - Koploper DZC’68 uit Doetinchem is in de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal, ondanks de 0-0 in Bennekom, een punt uitgelopen op CSV Apeldoorn.

13 februari