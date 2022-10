Boer Jos weet nu nóg niet waar hij aan toe is: ‘Ben ik nou een piekbelaster? Dat is goed mogelijk’

95 procent minder stikstof. Dat was de opdracht voor boer Jos Bolk in het inmiddels beruchte kaartje van stikstofminister Christianne van der Wal. Dat kaartje is nu van tafel, maar Bolk kan nog niet opgelucht ademhalen.

Want is de boer uit het Gelderse Aerdt wel of geen ‘piekbelaster?’ Stikstofcrisismanager Johan Remkes adviseerde woensdag dat de 500 tot 600 grootste vervuilers, vooral boerenbedrijven, zo snel mogelijk worden uitgekocht. ,,Maar wanneer ben je een piekbelaster? Waar word je op afgerekend? Is dat iemand in een Natura 2000-gebied of een grote stikstofuitstoter?’’, vraagt Bolk zich af. ,,De piekbelaster moet beter gedefinieerd worden.’’