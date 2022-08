Boerderij in Zevenaar wordt toch gesloopt; groen licht voor bouw appartementen

Geen blauwalg meer bij Giese Kop in Rhederlaag

LATHUM - Provincie Gelderland trekt per direct de waarschuwing in voor blauwalgen bij de Giese Kop van het Rhederlaag tussen Giesbeek en Lathum. Uit recente controles van Rijkswaterstaat blijkt dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater.

2 augustus