Bom en racistische leuzen op woning vluchtelingengezin Pannerden: 25-jarige krijgt lagere straf

Verdriet om gestolen, zeldzame asbak in Zevenaar: ‘Er zijn er maar twee van in Nederland’

1 september ZEVENAAR - Een gestolen asbak zorgt voor bezorgdheid in Zevenaar. De asbak, Wilhem genaamd, stond pas een week bij de sterrenwacht bij zwemplas De Breuly en is nú al spoorloos. ‘Wij missen hem verschrikkelijk en willen hem graag terug. We zijn wanhopig', schrijft stichting GoClean De Liemers op Facebook.