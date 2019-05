Bom uit Tweede Wereldoorlog legt treinverkeer Zevenaar - Wehl plat

Magische grens van 2000 WW-uitkerin­gen in zicht in de Liemers

19 mei ZEVENAAR - Het aantal WW-uitkeringen in de Liemers blijft dalen. Inmiddels komt de magische grens van 2.000 in zicht. Per 1 april ontvingen 2012 inwoners van de vijf Liemerse gemeenten een uitkering. Begin dit jaar waren dat er nog 2.800, vijf jaar geleden liefst 4.337.