Bom van 250 kilo gevonden in Zevenaar

Dit verandert er bij strandfes­ti­val Giesbeach: ‘Alles wordt anders’

19:01 LATHUM - ,,Alles anders’’, roepen de drie nieuwe organisatoren van het Giesbeach Strandfestival in koor. Zaterdag en zondag is de 21ste editie. Vincent Lubach, Mark Bevelander en Daan Wichgers laten dan een frisse wind over het festivalterrein bij jachthaven ’t Eiland in Lathum waaien. Onder meer door het festival twee dagen te laten duren en twee podia neer te zetten in plaats van één avond en één podium.