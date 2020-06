Bomen niet oorzaak van verzakkingen in Zevenaar: huizenbezitters schieten weinig op

Claim tot 25.000 euro voor Zevenaar vanwege ‘privacy­schen­ding’

13 juni ZEVENAAR - Schofferend, kleinerend en het had nooit zo mogen gebeuren. Dat zegt Yvonne Van Die-De Nerée over een commissievergadering in Zevenaar, die volgens haar uit de hand is gelopen. De Nerée heeft nu een claim ingediend bij de gemeente Zevenaar, vanwege schending van haar privacy.