Botenhal in jachthaven Lathum na twee explosies nog op slot om asbestonderzoek

Al twee jaar werk aan IJsselbrug­gen in A12: maar wát doen ze er eigenlijk allemaal?

Het werk aan de IJsselbruggen in de A12 tussen Westervoort en Velp duurt zeker nog tot in 2026. Het zorgt al twee jaar voor flinke verkeershinder, maar het werk is amper te zien. De vraag die daarom leeft bij veel weggebruikers: wat zijn ze daar in vredesnaam aan het doen?