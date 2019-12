Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat A15 aanleggen tussen Bemmel en Zevenaar

Over de doortrekking van de A15 wordt al jaren gesteggeld. Eind 2015 gaf toenmalig minister Schultz-van Haegen gehoor aan de vurige wens van de provincie Gelderland: om de wegen rondom Arnhem te ontzien, zou de snelweg A15 verlengd worden. De voorbereidingen voor de doortrekking waren in volle gang, toen in november vorig jaar het Europese Hof van Justitie roet in het eten dreigde te gooien. Het nieuwe stuk asfalt zou voor een te hoge uitstoot van stikstof zorgen.



De huidige verkeersminister, Cora van Nieuwenhuizen, vond eerder dit jaar echter een ‘achterdeurtje’. Door de doortrekking van de A15 uit het landelijke stikstofplan te halen, het inmiddels welbekende PAS, kon de verlenging als een afzonderlijk project worden gezien, waarvan de uitstoot lokaal gecompenseerd moet worden. Dat gebeurt door de maximumsnelheid op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn te verlagen naar 100 kilometer per uur.