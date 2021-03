Bouwvakker Hans uit Giesbeek hoeft na 48 jaar niet meer vroeg op te staan: ‘Maar ze mogen altijd bellen’

Rijnwaar­den geniet weekend lang van giganti­sche ijsvloer: ‘Groter dan dit kon het niet’

15 februari TOLKAMER - IJsvereniging Rijnwaarden had afgelopen weekend een bijzondere primeur. Voor het eerst in het bestaan van de vereniging kon het complete weiland van 30.000 vierkante meter aan de Zwarteweg in Tolkamer worden benut voor schaatspret. ,,Groter kon het niet”, zegt penningmeester Wim Geurts. ,,Dit was een echte coronabaan.”