All You Need Is Love redt feestweek van Jan en Marcel: ‘Met hem ga ik trouwen’

In de uitzending van All You Need Is Love van afgelopen weekend is te zien hoe Jan Nijlant (53) en Marcel Wijnbergen (62) in hun auto de studio in komen rijden. Met twee andere stellen luisteren ze naar het lied dat Jeroen van den Boom speciaal voor hen zingt: 'Werd de tijd maar teruggedraaid’.

Op andere manier verrassen

De band was al geboekt, de uitnodigingen voor het feest lagen klaar. Maar vanwege de coronacrisis kunnen Jan en Marcel uit Zevenaar hun twintigjarig huwelijk voorlopig niet live vieren. Daarom verraste Jan, eigenaar van Café Rooie Jan in Zevenaar, zijn echtgenoot op een andere manier. ,,Ik dacht: ik stuur een bericht naar All You Need Is Love. Vorige week woensdag werd ik gebeld, donderdag zijn de opnames geweest.”

Quote Ik dacht: ik stuur een bericht naar All You Need Is Love Jan Nijlant, Inmiddels bekend van All You Need Is Love

Videoboodschap

In de uitzending was te zien dat Marcel volkomen verrast is als er wordt aangebeld bij de Zevenaarse woning. In een videoboodschap vraagt Robert ten Brink het stel om meteen naar Amsterdam te gaan. Daar krijgen ze in de studio een drive in concert.

Op het scherm achter Jeroen van den Boom zijn foto's van Jan en Marcel te zien. Bij AYNIL vertelt Jan: ,,Toen Marcel 25 jaar geleden de kroeg binnen kwam lopen, zei ik tegen mijn collega: met hem ga ik trouwen. Op 4 april zijn we 20 jaar getrouwd.”