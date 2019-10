Kapitein van cruiseschip Poseidon opgepakt om nepmatroos

Huis Sevenaer is trots op de jonker: ‘Hij was zijn tijd ver vooruit met biologisch boeren’

14 oktober ZEVENAAR - ,,Het is geweldig. Dit is wat we willen”, glundert Anja van Norel, directeur van Landgoed Huis Sevenaer. Mede dankzij het mooie weer was de belangstelling enorm voor de open dag van de biologische moestuin en enkele historische panden van het landgoed.