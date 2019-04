Brand bij Steenfabriek in Spijk: na half uur blussen onder controle

Actief Spijk boos op gemeente om ‘lakse houding’ rond bedreigde dorps­school

15 april ZEVENAAR/ SPIJK - Stichting Actief Spijk (SAS) is boos op de gemeente Zevenaar. De ondersteuning om de Willibrordusschool in Spijk open te houden is ‘beneden peil’, vindt SAS. In een brief aan de inwoners van Spijk beticht de stichting de gemeente van een ‘ronduit lakse houding’.