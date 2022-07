Brand in binnenvaartschip in Tolkamer

Het vuur zou zijn ontstaan in een verfblik in een ruimte tussen de machinekamer en een andere lege ruimte. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De schipper zou niet aanwezig zijn, wel waren er twee Filipijnse medewerkers aanwezig.



De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand en was met twee blusauto's aanwezig om het vuur te blussen. Ook staan er twee politiewagens. De brand is onder controle, maar het ventileren van het schip gaat nog enige tijd in beslag nemen.



Zo'n vijftig mensen kijken op de dijk toe.