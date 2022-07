Brand in binnenvaartschip onder controle in haven bij Tolkamer

Midden in de nacht pompen met gewichten: Sport­school NLG in Lobith gaat 24 uur per dag open

LOBITH - In Lobith kunnen sportfanaten vanaf volgende maand midden in de nacht sporten. Sportschool NLG in het Liemerse dorp wordt dan een sportschool die 24 uur per dag open is. ,,Ook in het weekend”, zegt eigenaar Tim Schenning.

28 juli