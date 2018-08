Brand in boot bij pompstation op De Bijland in Tolkamer

,,We hoorden ineens 'brand, brand'. Daarna zagen we grote zwarte rookpluimen uit het vaartuig. Je kon ruiken dat er rubber aan het verbranden was, dus dat is meestal foute boel. We hebben toen direct geprobeerd om de brand te blussen, want stel je voor dat het overslaat naar het tankstation. Vrijdag is nieuwe benzine binnengekomen, dus dat kan flink fout gaan’’, zegt Barbara Havik van Trading Company Astrea, zoals het tankstation officieel heet.

Brandweerboot

Direct werden politie en brandweer ingeschakeld. De laatste kwam met zowel de brandweerwagen als de brandweerboot, die net in gebruik is. ,,We zijn meteen uitgerukt toen de melding kwam, om erger te voorkomen. Gelukkig was de brand snel onder controle, zodat er geen direct gevaar was’’, zegt een van de aanwezige brandweerlieden van het korps Lobith-Tolkamer. ,,We slepen de boot nu naar Jachthaven de Bijland. Daar kunnen de eigenaren de boot aanleggen en de schade opmaken. Dat is een stukje dienstverlening naar de burger. Onze boot ligt daar ook, dus twee vliegen in één klap.’’

De brand kan zijn ontstaan door een kortsluiting. ,,De kabelboom is weggesmolten. Die loopt door de hele boot, dus het is lastig zeggen waar het is ontstaan’’, zegt Chris Schoonwater, eigenaar van het tankstation, die als één van de eersten bij de boot was. De hulpdiensten kunnen deze oorzaak van de brand niet bevestigen.