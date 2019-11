Brandweer rukt voor niets uit: camperbrand Lathum blijkt onschuldige vuurkorf te zijn

Werknemers Liemerije durven niet kritisch te zijn op directeur: onrust op de werkvloer

7:20 ZEVENAAR - Onrust op de werkvloer van zorgorganisatie Liemerije. Directeur-bestuurder Paola Peters wordt door een deel van de medewerkers als intimiderend ervaren en ligt al meer dan een jaar in de clinch met de ondernemingsraad (OR). Dat blijkt uit een intern onderzoek en brieven van de OR die in handen zijn gekomen van De Gelderlander. Zowel de OR als de cliëntenraad van Liemerije maken zich zorgen. Als er niet snel iets verandert, vreest laatstgenoemde dat ook cliënten de onrust gaan voelen.