Brief VVD-fracties naar minister om fijnstof A15 te reduceren

Lindus wil in gesprek met provincie over dichtslib­ben van wegen in regio

11 november ZEVENAAR - De Liemerse Ondernemersvereniging Lindus wil met de provincie in gesprek omdat de wegen in de regio dichtslibben. Vooral de bedrijven in de logistieke sector waarvan er veel langs de A12 bij Duiven en Zevenaar gevestigd zijn, ondervinden hiervan hinder.