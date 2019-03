Britse trucker uit Zevenaar wil Europeaan blijven en wordt Nederlander

ZEVENAAR - Marty Hirst is boos. Boos op Engeland, zijn geboorteland. Het land waarvoor hij in het leger diende in de jaren ’80. ,,Ik voelde me verraden toen ik niet mocht stemmen in het referendum over Brexit en nu wordt me mijn Europees burgerschap ook nog ontnomen.” Het is tijd voor een statement. Maandag viert de 55-jarige inwoner van Zevenaar zijn nieuwe nationaliteit, want hij is - gedwongen door de Brexit - Nederlander geworden.