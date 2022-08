Brouwerij Hootch blaast Jonkheer bier nieuw leven in

,,We merken dat er echt een hoop sentiment rond Jonkheer leeft”, zegt Pim Wiegman van Hootch. ,,Ondanks dat we erg druk zijn met onze eigen brouwerij, willen we dit bier ook heel graag gaan brouwen.”



Op dit moment worden drie soorten Jonkheer gebrouwen: pils, radler en alcoholarm. ,,Dat is een mooie aanvulling op ons eigen assortiment. Wij hadden bijvoorbeeld nog geen alcoholarm”, zegt Wiegman.



Hootch heeft alle oude recepten van Jonkheer in bezit. Op den duur zullen er ook meerdere soorten Jonkheer gebrouwen worden in Tolkamer.



De Tolkamerse brouwers willen het Liemerse imago van het bier nog wel versterken. Dit doen ze door bijvoorbeeld een Liemerse vlag op het etiket te zetten. ,,We zijn ook nog in gesprek met boeren, zodat we Jonkheer in de toekomst ook met Liemerse ingrediënten kunnen brouwen”, aldus Wiegman.