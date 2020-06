Brug ‘broedplaats voor criminelen’: extra controles moeten einde maken aan overlast

VIDEO Volkszan­ger Willem hoeft niet ontdekt te worden: ‘Die dankbare blikken maken mijn dag goed’

11 juni SPIJK - Hij speelde trompet en schuiftrombone bij muziekvereniging ETS in zijn dorp Spijk. Was begeleider van het hofkoor van de carnavalsclub. Maar werkelijk verknocht is volkszanger Willem Jansen (60) aan Nederlandstalige muziek. Zijn nieuwste en achtste single is net uit en heet: ‘Het leven is zo mooi’.