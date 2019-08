‘Buddy’ uit Zevenaar drukt 25.000 euro achterover van man die hart- en herseninfarct had

Het ging eigenlijk heel goed tussen de verdachte en het slachtoffer. Ze konden goed met elkaar overweg. De hulpbehoevende man vertrouwde hem. Op een gegeven moment vroeg hij de verdachte of hij hem met wat financiële zaken kon helpen. Hij gaf zijn bankpas en bijbehorende pincode.



“Hij vroeg me rekeningen te betalen. Toen zag ik het geld. Het was gemakkelijk om het over te schrijven.” Omdat hij zelf in de schuldsanering zat, kon het niet naar zijn eigen bankrekening. Maar hij kon beschikken over de rekening van iemand anders. Veertig keer heeft hij geld overgeboekt. Vanuit de woning van het slachtoffer, maar ook vanuit zijn eigen huis. Met name toen het slachtoffer na een nieuw herseninfarct moest revalideren, sloeg hij zijn slag.