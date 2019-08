Buschauffeur is de weg kwijt op tijdelijk traject Zevenaar-Doetinchem: ‘Wat een ellende’

Met spoed gezocht: een koning en koningin voor de ‘Spiekse kermis’

2 augustus SPIJK - Het schuttersfeest van Spijk dreigt voor het eerst in 42 jaar te beginnen zonder koningspaar. Vanaf 1977 werd er steevast een schutterskoning gekroond en die koning koos dan iemand die hem een jaar lang vergezelde. De smaken zijn echter op in het kleine dorp. Zelfs een beloning voor de gouden tip - 2 meter bier - heeft nog niet tot een kandidaat geleid. De tijd dringt, want de Spiekse kermis begint over een week.