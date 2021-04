Buurt maakt zich zorgen om ‘vreemde types' die bij pinautomaat lopen: ‘Willen ze een plofkraak plegen?’

Medewerker stembureau Zevenaar test positief op corona

23 maart ZEVENAAR Een medewerker van een stembureau in Zevenaar is positief getest op corona. De vrijwilliger was in elk geval vorige week woensdagavond een van de medewerkers op het stembureau in sporthal Lentemorgen. Het is onduidelijk welke maatregelen nu genomen worden.