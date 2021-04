Buurt verbijsterd om plan voor 34 meter hoge woontoren aan Noordeinde in Zevenaar

Flinke file door ongeluk met vrachtwa­gen op A12 tussen Zevenaar en Arnhem; weg is weer vrij

6 april ZEVENAAR - Op de A12 tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek is dinsdagochtend rond 10.00 uur een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen betrokken was. Twee rijstroken in de richting van Arnhem werden afgesloten, maar de weg is inmiddels weer vrij.