Café blijft na heropening leeg: 'Voorbijgangers zwaaien slechts’

Café Huis Den Dijk in Babberich is een markant café. Het kent nog een zeldzaam huiselijk karakter. Kroegbaas Walther Boxstart zit er echter nu vaak alleen, klanten komen er amper. ,,Het is helemaal niks, de klanten zijn bang", stelt Boxstart. ,,Die 1,5-meterregel werkt hier niet. Dit is een klein café, binnen hebben we niet al te veel plaatsen. Als er iemand naar de wc wil, moet iedereen aan de bar opstaan en weglopen om de wc-ganger de ruimte te geven.”