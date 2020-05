Camper brandt volledig uit in Giesbeek

Plan voor beeldenmu­se­um in kerk Giesbeek: enquête onder bevolking

27 mei GIESBEEK - Maak van de Sint Martinuskerk in Giesbeek een museum voor relikwieën en heiligenbeelden. Dat is het idee van de kerkelijke locatieraad in het dorp. ,,Want als de kerken in de Liemers sluiten, bestaat het gevaar dat veel verloren gaat.”