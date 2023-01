Camperrijder ramt dienstwagen en vlucht voor politie in Zevenaar: zoekactie naar mogelijk tweede verdachte

Een verdachte is aangehouden. Een andere inzittende zou op de vlucht zijn. Vlak na het incident, rond 20.00 uur, zijn veel agenten op het industrieterrein aanwezig om het gebied uit te kammen. De omgeving werd ruim afgezet.

Of er daadwerkelijk een tweede verdachte bij betrokken is, is volgens agenten ter plaatse niet duidelijk.

Volledig scherm De politie is een zoektocht naar de verdachte gestart op het industrieterrein aan de James Watstraat in Zevenaar. © Jordi Deckert / Eastview media

Voor de zoekactie is onder andere een politiehelikopter ingezet. Deze vertrok na een tijdje. Ook is met een speurhond gezocht. Tevens is in en om de camper onderzoek verricht.

Rond 21.00 uur zijn de meeste agenten vertrokken, ziet een verslaggever. Slechts een gedeelte van de parkeerplaats aan de James Watstraat is nog afgezet. Op die plek staat de camper.

Volledig scherm De camper. © Jordi Deckert / Eastview media

Agenten niet gewond

Twee agenten zaten in de wagen toen ze geramd werden. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakten niet gewond.

Het is nog niet bekendgemaakt waarom de agenten het voertuig wilde controleren. Het kenteken dat te zien is op foto’s van de camper, komt niet voor in de systemen van de RDW.

De camper en de politiewagen worden na het sporenonderzoek afgesleept.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.