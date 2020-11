Carbid schieten mag met oudjaar, maar wél in klein gezelschap

Vragen over doortrek­ken A15 of verbreden A12? Live chatten met Rijkswater­staat en GelreGroen

28 oktober ZEVENAAR/DUIVEN Wie vragen heeft over het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12, kan zich aanmelden voor een online informatiebijeenkomst. Via de chat kunnen deelnemers dinsdagavond digitaal vragen stellen over ViA15 in de Liemers.