Carbidschieten in Liemers en Achterhoek: wat mag nou wél en wat mag niet?

UPDATE Politie treft hennepkwe­ke­rij­en aan in en rond leegstaan­de woning in Lobith

15 november Aan de Eltenseweg in Lobith is de politie zondagmiddag afgekomen op een melding van een chemische lucht bij een leegstaand pand. Bij aankomst trof de politie enkele tientallen hennepplanten aan in een bouwkeet buiten op het terrein.