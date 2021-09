Chagrijn maakt plaats voor trots bij de Sterrenschool: ‘Hij is prachtig geworden’

Werkers zijn met graafmachines nog druk met het aanleggen van het schoolplein en in de school lopen nog wat mannen om elektra aan te leggen. Tussen al deze werkzaamheden door kregen leerlingen van de Sterrenschool in Zevenaar voor het eerst les in hun nieuwe onderkomen.



De blikvanger bij binnenkomst is een enorme glijbaan waarmee de leerlingen in een zucht van de klaslokalen naar de begane grond kunnen glijden. Met ook nog een trap én een klimwand hebben de kinderen genoeg keuze om boven en beneden te komen. Het past volgens directrice Lineke Dusseljee binnen de gezonde levensstijl die de school mee wil geven.