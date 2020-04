Chauffeur overleden na ongeval op A12 bij Zevenaar, snelweg deels afgesloten voor onderzoek

Henk (83) ziet zijn Louise eindelijk weer: achter glas in een bouwkeet bij het verpleeg­huis

24 april ZEVENAAR - Normaal gesproken was de 83-jarige Henk te Dorsthorst donderdagochtend gewoon weer op zijn fiets gestapt om zijn Louise op te zoeken in de Liemerije, een verpleeghuis aan de rand van Zevenaar. Heen en weer zeker zo’n 40 kilometer trappen. Dag in, dag uit, in weer en wind. Maar toen kwam corona. En sindsdien is alles anders.