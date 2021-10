Chauffeurstekort? Deze Liemerse broers kozen juist voor een carrière als vrachtwagenchauffeur

De economie trekt weer aan en daardoor hebben transportbedrijven in de regio weer genoeg werk . Één probleem: chauffeurs vinden wordt steeds lastiger. ,,Corona heeft daar heel even een stop op gezet, maar daarvoor was er al een enorm tekort”, zegt Bart van Pagée van Transport en Logistiek Nederland. In 2018 waren er volgens hem liefst 10.000 vacatures. Vorig jaar was dat aantal gehalveerd. ,,De verwachting is dat het tekort snel weer zal oplopen.”