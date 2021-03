Chinook landt in woonwijk Zevenaar

Het hoofd van ijszwemmer Albert wilde nog wel, maar zijn lichaam niet: ‘Onderkoe­ling sloeg keihard toe’

16 februari ZEVENAAR - Terwijl half Nederland op het ijs stond, dook Albert Stienezen zondag in het water voor een bijna onmenselijke missie. Onder erbarmelijke omstandigheden wilde de Zevenaarder de zogenoemde ijsmijl van ruim 1,6 kilometer voltooien. Toen hij iets over de helft was, staakte hij echter zijn strijd. Stienezens hoofd had nog totale focus, maar zijn lichaam sputterde tegen.