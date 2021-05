Chris uit Polen werkte in Londen, op Rhodos en nu in Zevenaar: nieuw hotel voor buitenlandse arbeiders

Wethouder Belinda Elfrink verrichtte vrijdagmiddag de opening van het hotel voor arbeidsmigranten. ,,We kennen allemaal schrijnende gevallen”, zegt de wethouder in haar toespraak.

Ze doelt op de huisvesting van buitenlandse arbeiders. Die wonen vaak met veel te veel mensen in gezinswoningen, tot ergernis van de buurt. ,,We hebben daar in Zevenaar beleid op gemaakt”, zegt Elfrink. Het nieuwe hotel in het voormalige pand van de Rabobank is het tweede voor buitenlandse arbeiders op Mercurion. Er is plek voor 180 mensen.