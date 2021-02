Corona-uitbraak bij verpleeghuis Liemerije: bewoners kregen net de eerste prik tegen het virus

Zolang corona er rondwaart, is bezoek op de betreffende afdeling niet toegestaan. Liemerije biedt bewoners de mogelijkheid om bijvoorbeeld via beeldbellen contact te leggen met familie en naasten. Elders in het Zevenaarse verpleeghuis mogen bewoners maximaal één bezoeker per persoon per dag ontvangen. Liemerije heeft in Zevenaar in totaal 130 bewoners.