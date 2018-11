Dagelijks nieuwe meldingen van verzakkingen en scheuren in huis

Dringend gezocht: pleeggezin­nen voor kinderen uit de Liemers

24 november WESTERVOORT - Gezocht: pleeggezinnen voor kinderen uit de Liemers. Twee derde van de kinderen uit de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg die in een pleeggezin wonen, doen dat nu buiten de Liemers. Waar ze dan terecht komen? ,,In Aalten of in Ede bijvoorbeeld’’, zegt manager John Goessens van Lindenhout.